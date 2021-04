Pyrénées-Orientales : les restaurateurs excédés par cette enclave espagnole où s’attablent les Français

Les Français qui ont la chance d’habiter près de la frontière espagnole peuvent encore profiter des restaurants ouverts là-bas. Un privilège ressenti comme une injustice pour les restaurateurs français. À quatre kilomètres de Llívia, petit village entre la France et l’Espagne, Eri Planes, propriétaire du restaurant "Chez Planes", est excédé. "Tout est à l’arrêt", déplore-t-il, alors que ses 17 salariés sont en chômcage partiel. Il trouve injuste qu’il ne puisse pas ouvrir son établissement alors que de l’autre côté de la frontière, c’est autorisé. "Je ressens un peu de rage parce que nous, on passe à Llívia, on les voit tous manger dans les restaurants et moi, mon établissement est fermé", se désole-t-il. "On ne comprend pas, par rapport à l'Europe, ce décalage à quatre kilomètres près", poursuit-il.

Dans le village de Llívia, comme partout en Espagne, les restaurants sont autorisés à ouvrir pour le déjeuner à 30% de leurs capacités à l’intérieur, et 100% en terrasse. Les Français ont pris d’assaut les tables à l’extérieur : ils représentent aujourd’hui 70% de la clientèle dans la commune, ce qui n’est pas pour déplaire aux restaurateurs espagnols. "Nous, on fait trois services en fait. Premier service et deuxième, il y a surtout des Français qui viennent, et le reste, c'est des Espagnols parce qu’en Espagne, on mange plus tard", explique l’un d’eux.

Tous sont d’accord sur un point, ils sont privilégiés. "On est désolés pour ce qui se passe en France mais pour nous, c'est positif parce que tous les restaurants français sont fermés. Ici, on est entre l’Espagne et la France et les gens sont juste de passage", affirme une serveuse dans un autre restaurant.