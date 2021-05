Crise sanitaire : de plus en plus de places vacantes dans les Ehpad

Dans l’Ehpad de Mugron (Landes), la situation est un peu inédite. De grands travaux ont été entrepris pour rénover l’établissement, et dans le même temps, il n’y a plus aucun résident sur liste d’attente.

Au niveau départemental, les taux d’occupation des maisons de retraite sont à la baisse : 90% selon l’Agence régionale de santé. D'après Sabine Labat, infirmière, de plus en plus de familles optent pour le maintien à domicile de leurs aînés. Elle affirme avoir de plus en plus de travail avec les aides à domicile et les portages de repas. "En fait, les gens sont contents de rester dans leur milieu, chez eux (...) Pour eux, c’est plus simple", explique-t-elle.