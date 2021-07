Crise sanitaire : le secteur du déménagement fait un carton

Ce phénomène touche toute la profession. Karen Brudy, vice-présidente de la Chambre syndicale du déménagement, nous a expliqué que le secteur souffre d'un manque cruel de main d'œuvre. Plus encore, l'été est la haute saison des déménagements et Marseille et sa région se retrouvent en première place du podium des villes les plus attractives. Cédric Latard, directeur de Login déménagement, le confirme. L'effet Covid a bien œuvré pour son métier. "Beaucoup de personnes viennent dans le Sud" a-t-il précisé par la suite.