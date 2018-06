VIDÉO - CSG : les retraités restent mobilisés et tentent de "mettre de côté"

Et pour cause, depuis plusieurs années, ils constatent la dégradation de leur pouvoir d'achat. Avec la hausse de la CSG (contribution sociale généralisée) et le gel des pensions de retraites, certains ont perdu plusieurs centaines d'euros sur une année. Alors que cette hausse de la CSG et le gel des pensions s'accompagnent dans le même temps d'une augmentation des tarifs du gaz et de l'électricité, les charges sont de plus en plus lourdes et pèsent sur les ménages.