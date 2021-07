Cyberattaques : les PME françaises paient-elles trop facilement les rançons ?

Ce programme malveillant est généralement introduit via la pièce jointe infectée d’un email. Le virus se propage alors sur les réseaux de l’entreprise et rend inaccessible toutes ses données. Pour les déverrouiller, les pirates exigent parfois plusieurs millions d’euros de rançon.

Selon le cabinet Wavestone, qui dispose d'équipes de cyber-pompiers intervenant dans les sociétés frappées par des cyberattaques, environ 20% des entreprises attaquées paient une rançon pour tenter de récupérer leurs données. C’est le choix qu’a fait le directeur d'école Alexandre Martini. "C’est peut-être pas politique de le dire mais je suis désolé, pour une PME, quand nous on est à l’arrêt, l’arrêt ou 1000 euros, on paie les 1000 euros, faut être réaliste", avoue-t-il.

Cependant, cela serait une très mauvaise habitude selon Johanna Brousse, qui dirige la section "cybercriminalité" du parquet de Paris. "La France est aujourd'hui l'un des pays les plus attaqués en matière de rançongiciels (...) parce que nous payons trop facilement les rançons", a-t-elle en effet estimé dans une audition au Sénat.

"Ça va entretenir ce système mafieux en donnant des moyens de plus en plus importants à ces groupes", souligne également Mathieu Feuillet, sous-directeur adjoint opérations de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). "En ne payant pas la rançon, on casse le modèle économique de ces rançongiciels, on les rend beaucoup moins intéressants et on ne favorise pas leur développement", conseille-t-il.

D’autant que payer la rançon ne garantit pas toujours de récupérer les données verrouillées. De nombreux pirates informatiques disparaissent dès qu’ils reçoivent l’argent de la rançon.