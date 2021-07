Cyberattaques : les entreprises françaises paient-elles trop facilement les rançons ?

Il y a quelques mois en arrivant à son bureau, ce directeur d'une école privée allume son ordinateur et tous ses fichiers sont cryptés. Le campus vient d'être piraté. Tout le système informatique est paralysé. Plus aucun ordinateur ne fonctionne. Le directeur reçoit le message d'un malfaiteur : "Après le paiement de 1 000 €, vous recevrez un programme qui décryptera vos fichiers". L'école a été victime d'un "rançongiciel", un programme malveillant introduit via la pièce jointe infectée d'un e-mail par exemple. Le virus se propage sur le réseau de l'entreprise et rend inaccessibles toutes les données. Pour les déverrouiller, le pirate exige une rançon, parfois plusieurs millions d'euros.