Dans l'Orne, des éoliennes trop bruyantes mises à l’arrêt

Les éoliennes d'Échauffour ont été installées en avril 2019, il y a presque deux ans. Mais Aurélie, une jeune maman, ne s'y est jamais habituée. "Si vous avez un bruit que vous n'entendez plus, il ne posera pas de problème. Mais là, avec les conditions de vent qui sont changeantes, vous n'entendez jamais la même chose", se désole-t-elle. Aurélie n'est pas la seule à subir les nuisances sonores de ces éoliennes qui dominent le village. La vallée qui les sépare accentue le son qui fait parfois trembler les murs des maisons. Trois études ont été menées et l'ont confirmée : il est trop élevé ! Malgré le bridage, c'est-à-dire la réduction de la vitesse des pales, les nuisances persistent.

Un collectif de 16 personnes a été créé. La préfecture a pris une décision, plutôt rare, celle d'arrêter le fonctionnement du parc éolien et de demander une quatrième étude. "On attend qu'il y ait une vraie clarté, une vraie transparence dans la manière dont va être mené cette étude.Et qu'il n'y ait plus de combine, de trucage, de maquillage de données, et que les autorités préfectorales avec les experts que nous avons choisi aussi, puissent analyser la situation et nous faire revenir à une situation normale, sans nuisance sonore", souhaite Fabien Ferreri, membre du collectif "Contre les nuisances sonores des éoliennes d'Échauffour.