Dans les coulisses de Dalloyau, le plus ancien traiteur de France

La maison Dalloyau est le plus ancien traiteur de France. Cette institution de la gastronomie française est frappée par la crise sanitaire. Des bûches, de la truffe, du homard à profusion, à l'approche des fêtes, le traiteur doit la fièvre acheteuse. Avec l'absence de touristes et le confinement, ses boutiques se sont vidées. Et avec l'interdiction des rassemblements et banquets, l'activité réception est à l'arrêt. C'était 50% de ses 25 millions de chiffres d'affaires. De plus, la moitié de ses 230 salariés a été mise au chômage partiel.