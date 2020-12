Dans les coulisses des préparatifs d’un Noël confiné

Coronavirus oblige, cette famille nantaise ne passera pas Noël avec leur grand-mère. Seul lien possible avec elle, cet échange en visioconférence. Chez eux, le port du masque est obligatoire. Ils seront seize à partager le repas du réveillon, bien plus que les six convives recommandées par le gouvernement. Obligatoire aussi, le test PCR. Et pour respecter la distanciation sociale, trois tables ont été dressées. Dans cette famille, une seule personne œuvrera en cuisine. Mais ce soir, tous les Français seront-ils aussi rigoureux ?