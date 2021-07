Dans les coulisses du supermarché de vos vacances

Le soleil est à peine levé dans les Landes, et le parking encore vide. Mais à l'intérieur, les employés de cet hypermarché Carrefour de Tarnos, s'activent depuis trois heures du matin. Tous les rayons doivent être réapprovisionnés avant l'ouverture. Même le directeur s'y colle. L'été, les clients sont deux fois plus nombreux. 4 000 personnes foulent le sol de ce magasin chaque jour.

À deux kilomètres de la plage, cet hypermarché enregistre une hausse de 40% de son chiffre d'affaires en juillet et août. Alors, en coulisses, la course continue. Jusqu'à vingt camions livrent des marchandises tous les jours. C'est près de trois fois plus qu'en temps normal. Et il faut à tout prix éviter les ruptures de stocks. Pour ça, les quantités en rayon sont surveillées de près.