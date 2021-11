De fortes inégalités territoriales dans l'accès aux services publics en France

Les zones rurales ne sont pas forcément les plus désavantagées par rapport à l’accès aux services publics. Une étude récente calcule pour chaque région le nombre de fonctionnaires pour 1 000 habitants. On voit que les écarts sont importants chez les fonctionnaires territoriaux locaux. Dans la région la mieux notée, en PACA, il y a proportionnellement à la population un tiers de fonctionnaires locaux en plus par rapport à la région Grand Est, la moins bien notée.

Dans les hôpitaux, l'écart est encore plus grand. En Bourgogne-Franche-Comté, il y a proportionnellement presque deux fois de fonctionnaires hospitaliers qu'en Île-de-France, la dernière du classement. D'après cette étude, les déplacements des fonctionnaires d'une région à l'autre sont beaucoup plus lents que ceux du reste de la population. Il y a une sorte d'inertie. Ces dernières années, les habitants ont quitté les zones rurales pour aller vivre en ville. Les fonctionnaires, eux, suivent bien moins le mouvement. Par ailleurs, on sait que traditionnellement les régions du sud du pays, plus ensoleillées, les attirent davantage.