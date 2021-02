De nouvelles mesures en vigueur pour faire face au virus dans les Alpes-Maritimes

Le virus circule trois fois plus qu'ailleurs dans les Alpes-Maritimes. Le gouvernement a décidé de durcir les mesures, à commencer par un confinement partiel. Ce dernier va démarrer dès le week-end prochain et concernera tous les habitants des communes du littoral situées entre Menton et Théoule-sur-Mer. Ils vont retrouver le régime du confinement de mars dernier. À partir du vendredi, 18 heures, jusqu'au lundi matin, six heures, ils ne pourront sortir que munis d'une attestation pour aller chez leur médecin ou faire les courses. Ils n'auront droit qu'à une sortie, pendant une heure, dans un rayon de cinq kilomètres.