De plus en plus de mutuelles pour animaux : combien ça coûte ?

ANIMAUX – Soigner son animal de compagnie, ça coûte cher ! Aujourd’hui, il est possible de souscrire une mutuelle pour animaux. Mais combien ça coûte ?

Chats, chiens, rongeurs, l’engouement pour les animaux de compagnie n’est plus à prouver. Seulement, les soigner coûte de plus en plus cher. Les frais vétérinaires ont doublé en dix ans et reviennent, en moyenne, à 340 euros chaque année. C’est pourquoi de plus en plus de Français se tournent vers les mutuelles pour leurs compagnons à quatre pattes. Il existe plusieurs formules de mutuelles : de la plus basique à la plus complète.

Anthony, lui, a choisi la formule la plus basique pour son chien Paco, qui varie entre 9 et 25 euros par mois, avec des prix en moyenne plus faibles chez le chat. "La mutuelle me coûte à peu près 283 euros à l’année et j’ai été remboursé par exemple de 600 euros de frais vétérinaires, largement amortis du triple de la cotisation annuelle", nous informe-t-il. Pour cette première formule, les plafonds de remboursement oscillent entre 750 et 1300 euros mais surtout le taux de couverture se trouve entre 60% et 80%, ce qui reste très faible. De plus, cette formule ne prend pas tous les frais en charge, notamment ceux qui sont secondaires comme les vaccins, les vermifuges mais aussi les détartrages. Vous pouvez aussi choisir de souscrire une mutuelle de moyenne gamme. Celle-ci vous coûtera entre 30 et 40 euros par mois mais avec un taux de couverture à 80% quelle que soit la mutuelle. Là, les plafonds de remboursement annuels se trouvent entre 1300 et 1800 euros.

La formule haut de gamme avec un taux de couverture à 100%

Vous pouvez également opter pour l’offre haut de gamme à plus de 50 euros par mois. Dans ce cas, le taux de couverture atteint les 100% et le plafond de remboursement annuel varie selon les mutuelles entre 1800 et 2500 euros. À ce prix-là, vous pourrez offrir un détartrage à votre animal tous les ans. À vous de jouer pour trouver la meilleure formule pour votre animal.

LT