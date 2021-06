Déconfinement, acte 3 : la journée des Français en images

Nous y sommes enfin. Cette journée tant attendue est arrivée. Les plus sportifs ont retrouvé leur salle de sport, leur piscine. Les collègues de travail se sont revus. Les amoureux pris au comptoir et du plat du jour avaient aussi de quoi se réjouir. Ils pourront même rester ensemble jusqu'à 23 heures.

Elles nous avaient toutes beaucoup manqué. Cette insouciance d'une soirée qui démarre sans avoir l'heure rivée sur sa montre. Durant cette journée de mercredi, nous avons redécouvert beaucoup de petits plaisirs comme nos habitudes à l'intérieur d'un café et les rires qui résonnent de nouveau dans les restaurants. C'est mieux de retrouver sa table préférée ou encore la climatisation et des conversations plus intimes. Rarement, on aura vu des Français aussi heureux de reprendre le chemin du travail.