Déconfinement : belle ambiance à Lyon

Dans la Villa Florentine, à Lyon (Rhône), c’est le grand retour des nappes tout juste repassées pour l’occasion : une vingtaine de couverts à midi. Le personnel n’avait pas pratiqué depuis sept mois. Dans le Vieux Lyon, chez Le Petit Glouton, les coussins sont de sortie, et en cuisine, c’est le retour des plats chauds. Sur la gazinière, l’emblématique gastronomie lyonnaise : les quenelles. Il n’y a plus qu’à écrire le menu du jour sur les ardoises. La patronne oscille entre deux états d’esprit : "un mélange entre l’excitation et le stress de la reprise". "Mais l’équipe est super motivée (…) On attend les clients avec impatience", affirme-t-elle également.