Déconfinement : la Martinique entre soulagement et inquiétude

Le soleil se couche, il n'y a plus de couvre-feu, la nuit martiniquaise se réveille. "C'est super, c'est la fête. On s'éclate et on s'amuse. Ça nous a tous manqué", souligne Linda Sainte Rose, professeure de danse. Comme secours de danse, le sport a repris. Les restaurants sont ouverts jusqu'à minuit. Bars et discothèques restent en revanche fermés. Dans le seul département d'Outer-Mer à avoir été confiné cet automne, l'économie repart doucement.