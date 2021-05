Déconfinement : les restaurateurs dans les starting-blocks

Dans son restaurant et devant son équipe, Stéphanie Mathey l'avoue : "J'ai lu les règles hier soir, je n'ai pas compris. Donc, on va les relire ensemble et on va mettre en place une forme de terrasse". Au bout d'une demi-heure de test, la terrasse prend forme. "La distance d'un mètre entre chaque table, c'est fait. Et la jauge de 50%", fait elle part. Derrière les masques, des sourires jusqu'aux oreilles. "On est excité de rouvrir. On est content de reprendre notre métier", s'exprime la propriétaire de L'Intermède à Paris.