Déconfinement ou pas, comment les fêtes de fin d'années vont-elles se dérouler ?

Des millions de personnes pensent aux fêtes de Noël. La réouverture des commerces dits "non essentiels" fait oublier le confinement et la distanciation sociale. À Lyon, il y a des guirlandes, des sapins, des lumières et des gourmandises. L'esprit de Noël est bien là. Il ne reste plus qu'à être déconfiné le 15 décembre pour se sentir libéré.