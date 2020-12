Déconfinement : pas de couvre-feu prévu Outre-Mer

Les territoires ultramarins échappent au couvre-feu entre 20 heures et 6 heures du matin. C'est une bouffée d'oxygène pour les hôteliers, notamment pour ceux de Guadeloupe. Francine Huber, directrice de l'hôtel La Cocoteraie à Saint-François en Guadeloupe, prévoit l'arrivée de beaucoup plus de clientèles. Celle-ci vient aussi aux Antilles pour se promener, dîner sur les marinas, et flâner le soir. Ainsi, le fait de ne pas avoir de couvre-feu réjouit ces professionnels du tourisme. Et si c'était finalement la bonne destination où passer ses vacances de Noël ?

Les îles sans couvre-feu, c'est aussi un nouvel horizon pour certains Français de métropole et une bonne nouvelle pour les compagnies aériennes. À ce propos, Marc Rochet, président d'Air Caraïbes, nous fait savoir que sa compagnie mettra jusqu'à trois A350 par jour sur la Guadeloupe et sur la Martinique avec plus de mille places dans chaque sens. De son côté, Air France nous annonce ce jeudi soir quatre fois plus de billets en vente à destination des Caraïbes et de l'Océan indien. Trois vols par jour et par île au départ de Paris, dès jeudi prochain.