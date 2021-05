Déconfinement : qu’allez-vous faire en priorité mercredi ?

Sans surprise, la majorité des regards est tournée vers les chaises et les tables prêtes à être installées et savourées. "Demain, c’est le jour des terrasses", se réjouit une habitante. "Moi, je vais y être tous les soirs, je pense", lance un autre avec humour. On pourra aussi voir à nouveau la vie sur un grand écran en couleur, arrêter d’acheter à distance et, le pas léger, prendre soin de soi et des autres. Il y a également ceux qui veulent simplement prendre un verre et ceux qui comptent bien renouer avec leurs petits plaisirs.