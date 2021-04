Déconfinement : qu’est-ce que les Français attendent le plus ?

Depuis des mois, notre vie quotidienne est encadrée par des interdits. Nous avons recueilli ce qui sera votre plus grande joie, votre plaisir simple lorsque vous aurez retrouvé un peu de liberté.

Fini les limitations de déplacement de 10 ou 30 kilomètres. Dès le 3 mai prochain, il sera de nouveau possible de circuler sur tout le territoire. Victor, 41 ans et père de famille, attendait cette annonce depuis plusieurs semaines. Il va enfin pouvoir prévoir ses vacances. "On attend le feu vert pour pouvoir partir. Les vacances, on les fera en fonction des confirmations de réouverture et d'autorisation de départ au loin, et si possible à l'étranger", confie le médecin au CHU de Caen.

Le 19 mai, tous les commerces pourront rouvrir avec des protocoles sanitaires, comme les musées ou les cinémas. Laura a 29 ans et cela fait de longs mois qu'elle est en télétravail. L'annonce est donc appréciée. "On a aussi très envie, pour ma part, de retrouver nos collègues. Pour certains, ça fait plus d'un an qu'ils n'ont pas travaillé. Pour nous, c'est un réel bonheur de pouvoir envisager enfin de retrouver nos collègues, notre lieu de travail", fait part la responsable marketing et communication.

S'il y en bien un qui est ravi, c'est Kendy, 20 ans. Cet étudiant en communication va pouvoir retrouver une vie sociale et sportive. Et c'est un soulagement. "Ne pas voir du monde et tout, c'est compliqué, surtout pour des jeunes. Je n'attends que ça, pouvoir sortir, voir mes potes... Je suis soulagé et content de pouvoir ressortir", s'exprime-t-il.