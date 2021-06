Déconfinement : quelle ambiance dans le plus grand restaurant de France ?

Le restaurant a également mis en place une application de paiement sans contact qui permet de limiter les contacts au moment de passer à la caisse. "On a surtout une équipe de dingue qui n'attend que de retrouver les clients après six mois de fermeture dans le respect le plus total de la sécurité", nous a-t-il confié. Derrière tout ça, il y a un autre enjeu qui n'est pas que sanitaire mais économique, quand on sait que les restaurants en France ont fermé pendant 280 jours depuis le début de la pandémie.