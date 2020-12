Déconfinement : quelles nouvelles règles s’appliqueront à partir du 15 décembre ?

Dès le 15 décembre, il n'y aura plus besoin d'attestation en journée. En clair, vous pourrez sortir librement sans justificatif pour des courts trajets, mais également pour vous déplacer à travers la France notamment pendant les fêtes. "Aller voir la mer se soulager. Parce que c'est vrai que faire sans arrêt les attestations pour se déplacer, ça nous prive un peu de liberté", se réjouit une passante. L'attestation de déplacement en journée n'est plus exigée. Un couvre-feu nocturne entrera pourtant en vigueur à partir de cette date, de 20h à 6h du matin dans l'ensemble du territoire, sauf les départements ultra-marins. Celui-ci a été avancé d'une heure par rapport à ce qui était prévu. Seule exception à ce couvre-feu, le réveillon de Noël. En revanche pour le 31 décembre, la mesure sera appliquée. "Nous devons être raisonnables. Respecter la règle du couvre-feu, rester chez soi donc le 31 décembre et suivre la recommandation de maximum de six adultes", a annoncé Jean Castex.