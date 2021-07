14-Juillet : les secrets du nouveau treillis des militaires français

"En 2010, c’est l’époque de l’Afghanistan. C’est une tenue de combat qui est en coton polyester et qui brulait. La grande évolution, c’est l’apparition de matériaux thermostables pour protéger les combattants des munitions incendiaires. On a amélioré le confort et la perméabilité à l’air", explique Kari, ingénieur textile auprès du Commissariat des Armées.

Afin qu’il réponde à toutes les contraintes liées aux situations de combats, la résistance du treillis a été testé dans un laboratoire de l’armée à Angers. Dans chaque nouveau lot produit, un sur mille est sacrifié pour n'avoir aucun doute sur ses qualités, notamment sa résistance au feu. "On constate qu’il n’y a pas eu de propagation de la flamme, il n’y a pas eu d’incandescence et il n’y a pas non plus de formation de trou donc le tissu est conforme", vante Delphine, technicienne textile auprès du Commissariat des Armées.

Le treillis serait aussi trois à quatre fois plus résistant qu'une simple chemise. Il permettrait un meilleur camouflage aux soldats, efficace de jour comme de nuit. En effet, il serait beaucoup moins détectable même si l'ennemi utilise des jumelles de visions nocturnes. Enfin, le treillis est plus léger, respirant, déperlant et même, anti-moustique.