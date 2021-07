Défilé du 14-Juillet : les images des répétitions

Comme toujours, ce sont leurs couleurs qui ouvriront le bal dans le ciel parisien, la Patrouille de France et une centaine d'avions et d'hélicoptères. Parmi eux, un Caracal. Il s'agit du plus gros hélicoptère de l'armée française utilisé par les forces spéciales, qui nous accueillent en ce lundi de répétition.

Direction l'ouest parisien, près de la Défense. Et nous ne sommes pas les seuls. "Ce que vous ne voyez pas d'ordinaire dans le défilé aérien, c'est la phase de préparation dans des circuits d'attente, où les avions et les hélicoptères tournent en rond pour harmoniser leur vitesse avant le top départ", indique Esther Lefebvre.

Le ballet sera orchestré depuis le sommet de l'Arc de Triomphe. "On fait attention à la vitesse, on fait attention à l'altitude, on fait attention aux heures de passage et à la distance entre les box, à la distance entre les avions", explique le général Laurent Lherbette, commandant du défilé aérien. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.