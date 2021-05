Défilé du 1er mai : des rassemblements un peu partout

Crise sanitaire et pluie obligent, les cortèges sont clairsemés ce samedi matin. À Marseille (Bouches-du-Rhône), on ne compte pas plus de 3 500 personnes, mais avec la satisfaction de retrouver la rue après un 1er mai confiné l'année dernière. À l'appel de tous les syndicats sauf la CFDT, on voit derrière les pancartes des intermittents, des étudiants mais aussi des personnels soignants malgré la fatigue.