Flying Whales réinvente les ballons dirigeables

Ce dirigeable du futur a la taille gigantesque de trois avions. Sa capacité de chargement constitue son principal atout. Il pourra emporter dix fois plus qu'un avion gros porteur et six fois plus qu'un hélicoptère. Certes, il est moins rapide que l'avion, à 100km/h seulement. Mais, il est dix fois moins cher, car consomme trente fois moins en carburant. Désormais, c'est l'hélium qui sera utilisé. En 2021, une usine de la taille du grand palais va être construite en Aquitaine par la société française Flying Whales. Et la première livraison est prévue pour 2023.