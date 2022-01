Démographie : léger rebond des naissances en 2021 en France, malgré un "effet Covid" en début d'année

La natalité est également en hausse. D'après les estimations arrêtées fin novembre, 738.000 naissances ont été recensées en 2021, soit 3000 de plus que l'année précédente (+0,4%), mettant fin à une baisse continue entre 2015 et 2020. Dans le détail, la natalité qui avait atteint un bas historique en 2020 - sans rapport avec le Covid -, a d'abord nettement chuté début 2021, neuf mois après le premier confinement : la crise sanitaire et ses incertitudes économiques "ont pu décourager les couples de procréer au printemps 2020" et les inciter à "reporter leurs projets de parentalité", relève l'Insee. Cela s'est traduit par un décrochage de 10% des naissances entre mi-décembre 2020 et mi-février 2021, par rapport à la même période un an auparavant.