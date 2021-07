Départ en vacances : sur la route avec une famille

Cela fait un an que la famille Yannick attendait ces retrouvailles et un départ en vacances ensemble en Vendée. Pour y arriver, il faut de longues heures de route. Alors, il a fallu se lever à cinq heures du matin à Saint-Ouen-l'Aumône, en région parisienne. Béatrice, Yannick et leurs enfants finissent de charger les affaires. En tout, la famille emmène quatre voitures, un chien, des vélos et une remorque chargée à bloc. Et il a fallu tout préparer à l'avance.