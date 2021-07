Départs en vacances : grosse affluence dans les gares et les aéroports

L'aéroport de Roissy retrouve aussi des airs d'avant-crise sanitaire. Au total, 260 000 passagers vont s'envoler ce week-end. Tous se sont organisés pour ne pas gâcher les vacances avant même qu'elles commencent. "On a tout préparé, j'ai les dossiers complets avec je ne sais combien de feuilles. Je me suis d'ailleurs fait aider par les enfants", raconte une passagère. Résultat, même avec cette affluence, tout le monde semble s'y retrouver. Cet été encore, la Corse, la Grèce et le Sud figurent parmi les destinations les plus prisées des Français.