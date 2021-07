Dernier jour de classe : un moment émouvant

À un jour avant les grandes vacances, pas de cartable au dos, mais des fleurs plein les bras. C'est leur tout dernier jour d'école après une année un peu difficile, marquée par le coronavirus. "On se dit ça y est c'est fini, fin de la maternelle, un peu nostalgique quand même", raconte une mère de famille. Mais les plus nostalgiques dans cette école à Mons-en-Barœul (Nord), ce sont les plus grands, en CM2. Pour eux, l'année prochaine, direction le collège. "Ça fait bizarre de se dire que c'est la dernière fois qu'on va à l'école" ; "On ne va plus voir des amis", racontent-ils.