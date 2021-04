Derniers préparatifs avant le début du Ramadan

Loubna Llaetti fait ses derniers achats pour ce mardi soir dans son épicerie habituelle. Ça y est, le Ramadan a commencé. Et pour le premier dîner de rupture du jeûne, il faut bien sûr des dattes. Cette période est l'un des piliers de la religion musulmane. "C'est un moment de partage, d'excuse et de pardon. C'est un moment qui est très fort pour moi", confie une dame. Mais cette année encore, cette tradition est perturbée par la crise sanitaire. "Avec le confinement, ça va être dur", confirme un croyant.

Chez elle, Loubna continue ses préparatifs. Ses deux filles en vacances l'aident à préparer ce dîner très important. Elles ont déjà dressé la table et accroché les décorations. "On commence par une datte et un jus avant de faire la prière pour la rupture du jeûne. Après, on revient manger en commençant par la soupe", explique Loubna. L'atmosphère chaleureuse et les fumées de cuisine nous auraient bien retenus. Mais nous les avons laissées vivre ces instants de partage forts et cette tradition ancestrale.