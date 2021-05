Des caméras parlantes, la méthode de Lunel face aux incivilités

Sur la dizaine de mesures mises en place pour lutter contre les incivilités, celle-ci a un avantage. “Avant, c’était très difficile de trouver les auteurs. Grâce à ce dispositif, il y a l’accent qui est mis par la municipalité là-dessus. On trouve plus facilement les auteurs et on arrive à les verbaliser et à les prendre la main dans le sac”, précise André, police municipale à Lunel. Les haut-parleurs sont testés pendant deux mois. À terme, ils pourraient s’étendre dans toute la ville.