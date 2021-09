Des commerçants de Nantes face à la délinquance

Depuis trois ans, dans le centre-ville de Nantes, vols et agressions envahissent le quotidien des habitants. En 2019, les vols avec violence ont augmenté de 23% à Nantes. La capitale du grand ouest semble être victime de sa croissance. Nantes, sixième ville de France, est réputée pour sa qualité de vie. Elle se trouve sur le podium des villes les plus vertes et les plus attractives de notre pays.