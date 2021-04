Des commerçants de quartier à l'affiche des cinémas

L'initiative a le mérite d'encourager les commerçants comme Charline Alexandre, responsable de la maroquinerie Jolicaprice. "Les gens dans la rue vont penser à nous", confie-t-elle. Le temps d'une séance photo, elle a fait ses débuts en tant qu'actrice. "C'est tout nouveau. J'ai trouvé ça génial", ajoute-t-elle. Une occasion de s'échapper au quotidien et d'oublier un peu la crise sanitaire que les commerçants subissent de plein fouet. "C'est très dur depuis un an. On a envie d'aller mieux et de sentir que les gens sont solidaires avec tous les commerçants", affirme Dolores Gamez, une coiffeuse de Dijon.