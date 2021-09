Des cures thermales contre le Covid long

Pour la plupart des malades, le Covid c'est l'affaire de quelques jours. Mais dans un cas sur dix, les symptômes durent depuis des mois, jusqu'à bouleverser leur existence. Pour Anaïs, Catherine et Dominique, cette cure thermale unique dans l'Hexagone représente un espoir de guérison. Trois semaines pour chasser l'épuisement et retrouver leur souffle, grâce à des soins qui n'ont rien d'une promenade de santé.

Du baume au cœur et de la boue à l'eau thermale sur les articulations de Dominique, kiné et amateur de randonnée, qui espère bientôt retrouver ses patients. "C'est une période assez dure, on se sent isolé puis les gens nous évitent un peu aussi par peur de l'attraper", explique-t-il.