Des décorations pour mettre du baume au cœur à Tende, village sinistré par la tempête Alex

Pour cela, ils sont nombreux à s'être portés volontaires pour préparer les décorations de Noël pour le village. Roselyne fait par exemple partie du comité. Selon elle, c'est pour avoir de la compagnie : "On laisse les gros soucis de côté, pendant une heure, une heure et demie, et on est très content". La joie et le sentiment d'être utile animent les bénévoles.