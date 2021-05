Dès demain, lundi 3 mai : première étape du déconfinement

Pourrais-je à nouveau circuler librement ? La réponse est oui, en journée seulement. Dans ce cas, plus besoin d’attestation pour se déplacer au-delà du fameux rayon des dix kilomètres. Cela va faire plaisir à chacun, mais en particulier à certains sportifs comme les cyclistes, libres de rouler jusqu’où bon leur semble. Plus de limitation non plus pour les déplacements interrégionaux. Un retour à la liberté qui pourrait notamment resserrer les liens familiaux.