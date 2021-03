Des envies de jardinage avec la météo printanière

Près de Nantes, les clients de plus en plus jeunes se pressent dans les allées de cette jardinerie. “ça change de ce qu’on peut faire à côté, on s’évade dans les plantes", affirme une amatrice. “Bien sûr, on dépense un petit peu plus parce qu’on a fait des économies sans sortir. Donc, nous on les remet dans nos plantes, dans nos légumes”. Un engouement qui donne à François des envies de cultiver ses propres légumes. “C’est plus cher au démarrage, le potager. Mais à la fin, on s’y retrouve. Et en plus de ça, ce qui est important pour nous, c’est le plaisir de jardiner, d’aller jardiner avec les enfants. Voilà, c’est une passion”