VIDÉO - "Des flammes impressionnantes" : l'incendie d'un immeuble fait au moins cinq morts à La Réunion

"À ce stade, l'identité de ces personnes n'est pas déterminée", ont précisé le préfet de La Réunion Jacques Billant et la procureure de Saint-Denis Véronique Denizot dans un communiqué. Deux autres victimes sont en état d'urgence absolue, indique la préfecture, et 19 autres personnes sont en urgence relative. Parmi ces dernières, huit ont été hospitalisées, précisent la préfecture et le parquet. Parmi les cinq personnes décédées, on compte un enfant, selon la chaîne La 1ère .

"Treize personnes directement menacées par le feu ont été secourues par les pompiers", a indiqué le colonel Léguiller. "Nous investiguons maintenant appartement par appartement afin de lever le doute (sur la présence éventuelle de victimes, NDLR)", a-t-il ajouté. C'est au cours de ces investigations que les autres personnes ont été retrouvées.

Sur le plan matériel, plus de 300 locataires ont été évacués et une centaine d'appartements ont été détruits. Le brasier était visible de plusieurs points de la ville. Ce lundi matin, les habitants, encore sous le choc, ont du mal à réaliser. "On était juste en face, mais on a été obligé d'évacuer car il y avait trop de feu, j'ai vu les flammes, c'était impressionnant", confie une habitante dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.

Prises en charge par les services communaux et la Croix Rouge, 190 personnes ont été accueillies dans un gymnase de la ville après avoir tout perdu cette nuit. "Par la fenêtre de la cuisine, j'ai commencé à voir des flammes, j'ai prévenu ma famille", raconte l'une des rescapées. "La fumée descendait chez nous, il y avait de la poussière, comme celle d'un volcan", confie une fillette. "On était obligé de courir." Certains ne savent toujours pas si leurs proches sont sains et saufs. "Ma sœur et mes trois neveux ont été pris dans l'incendie, on n'a eu aucune nouvelle depuis ce matin", s'inquiète un homme.