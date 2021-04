Des grands-parents vaccinés et ravis de garder leurs petits-enfants

A Lille (Nord), Claudine Lepère-Marant prépare les jouets pour ses petits-enfants. Elle en a trois : un au collège, une petite fille à la maternelle et l'autre à la crèche. "On en a trois et on les garde pendant trois semaines", raconte-t-elle. Son mari Georges, autrement baptisé "papi Jojo" va s'occuper avec son ordinateur des cours à distance, notamment pour son petit-fils collégien. "En général, je m'occupe des mathématiques, des sciences physiques, tout ce qui est scientifique", a-t-il expliqué.