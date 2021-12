Des habitants sous surveillance à Libourne

Devant ses écrans haute définition, Fabien surveille et verbalise en cas de non-respect du code de la route. Il peut même demander à l'ordinateur de rechercher des individus. “Il collecte des données en fonction de ce qu'il voit. Je n'ai absolument pas besoin de toucher à quoi que ce soit et lorsqu'on va faire une recherche, on se base sur ces critères-là”. Encore plus étonnant, l'intelligence artificielle permet à ces policiers de prévoir d'éventuels problèmes sur la commune en fonction de l'heure, de la météo et des statistiques de la délinquance. Des données prédictives qui ont déjà fait leur preuve. “Il y a eu par exemple une rixe au couteau, on a pu intervenir très vite puisqu'elle était anticipé par le logiciel. On a pu mettre une patrouille sur route dans le secteur et interpeller l'auteur”.