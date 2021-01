Des maires en colère sur la gestion des doses de vaccins

À Chinon en Indre-et-Loire, il n'y a que 50 vaccins par jour, quatre fois moins que ceux avaient prévu par la ville. Il faut supprimer les créneaux, impossible de satisfaire toutes les personnes volontaires. "Du coup, on n'est pas en capacité de répondre. Il s'adresse à nous en étant un peu véhément en disant : je suis une personne à risque, j'ai l'âge, pourquoi vous ne me vaccinez pas ? ", explique le maire (LR) Jean-Luc Dupont.

Même exaspération à L'Haÿ-les-Roses dans le Val-de-Marne. Le stock pour trois jours est de 25 flacons, soit 150 doses. Le maire (Libres!) Vincent Jeanbrun en attendait 200 quotidiennement. Il raconte sa déception : "quand on allait les chercher. On arrivait avec deux grosses glacières. On pensait revenir avec plein de vaccin. Puis, ils nous ont donné cette petite boîte. C'est vrai qu'on est un peu déçu. La boîte n'était même pas pleine. Il y a un côté, où sont les vaccins ? ". Comme lui, beaucoup de maires de droite et de gauche jugent incohérente la stratégie vaccinale du gouvernement.