Des maisons se fissurent et s'enfoncent dans le sol à Aix-les-Bains

Il y a les portes qui ne ferment plus, celles qui se ferment toutes seules, les sols qui s'affaissent, les cuisines qui se disloquent et pire encore, les murs qui semblent s'ouvrir. À Aix-les-Bains (Savoie), des maisons ont été construites sur une ancienne carrière devenue une décharge. C'est pour cette raison que le sol s'affaisse.

Marie-Ange ne compte plus les fissures et vit dans la crainte. Françoise, sa voisine, a condamné les chambres d'une habitation qu'elle continue de payer. La seule solution reste de démolir et de reconduire sur des fondations plus solides. Mais ni le promoteur ni la société en charge de l'étude des sols ne veulent reconnaître leur responsabilité. "Ces maisons, pour des gens modestes, c'est l'épargne de toute une vie", dénonce un habitant.