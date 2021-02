Des paniers-repas suspendus pour les démunis : une bonne idée toulousaine

Un "panier suspendu", c'est le nom de ces points de distribution de denrées alimentaires qui se sont multipliés ces dernières semaines à Toulouse. Ils sont constitués de desserts, de plats préparés, de soupes maison et des repas complets pour les démunis. "Chaque citoyen, les commerçants, tout le monde peut participer et remplir ces paniers", explique la coordinatrice Nadia Burgade. "On peut aussi venir se servir comme on veut sans le regard des autres et sans être gêné", a-t-elle ajouté.