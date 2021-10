Des pluies sans précédent à Marseille

Ce matin, dans le quartier de la Barasse à l'est de Marseille, les habitants découvrent des dégâts impressionnants. C'est un torrent d'eau, de boue et de branche qui a dévalé la colline en portant les voitures et en inondant les maisons en contrebas. "L'eau est arrivée d'en haut et rentrée par chez nous, a éclaté la porte du garage de l'autre côté et a emporté ma voiture et la voiture du voisin. On n'a rien pu faire", raconte une habitante. Près d'un mètre d'eau en seulement une demi-heure.