Des repères "plus visibles" sur les bouteilles d’alcool : la promesse de Macron inquiète les régions viticoles

Dans le domaine appelé "coteaux-d'aix-en-provence", Fabrice Joyeuse, vigneron indépendant, produit 60 000 bouteilles par an. Sur l'étiquette figure déjà plusieurs inscriptions obligatoires. Il y a notamment le taux d'alcool ou encore le logo femme enceinte. Alors lorsqu'on lui parle de rajouter des mentions légales, il reste dubitatif. "Plus on rajoute des mentions anxiogènes, moins on a le plaisir de goûter à une bouteille de vin", argue-t-il. Plus de transparence, oui, mais sensibiliser au danger d'une consommation d'alcool excessive ne doit pas conduire à pointer du doigt le vin. "Ne tapons pas sur la filière viticole systématiquement", demande-t-il.