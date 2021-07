Des risques de noyades plus élevés cet été

Cet été sur la plage, la surveillance est permanente pour éviter les accidents. Fabio, lui, n'a pas encore appris à nager, alors, ses grands-parents sont extrêmement prudents. "Il faut surveiller parce que les enfants ça va tellement vite. Il suffit qu'on a le dos tourné, on ne les voit plus", expliquent-ils. Apprendre à nager devrait être fait à l'école, à partir de la primaire selon le grand-père.

Parmi les nombreux enfants sur la plage, certains ont appris plus tôt que d'autres. Et cette année, apprendre la natation aux enfants est une priorité. Une piscine dans les Sables-d'Olonne (Vendée) propose par exemple des cours à moitié prix, soit 55 euros les cinq séances de trois quarts d'heure. D'après Isabelle Ayas, maître-nageuse, la demande est énorme et les cours sont remplis. Des cours que Louise Lebreton, huit ans, a pu suivre cette semaine. Elle sait désormais nager sur le dos, sur le ventre, faire la fusée et même l'étoile de mer. Une formation express pour profiter des vacances en toute sécurité.