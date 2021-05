Des rues piétonnisées et des terrasses qui s’étendent à Nantes

Il est 11h30 et une rue du centre-ville de Nantes (Loire-Atlantique) devient piétonne. "On est très content en tant que commerçant. C'est plus sécuritaire pour les personnes", explique Kanyaman Brossaud. Comme l'été dernier, la ville de Nantes piétonnise une quinzaine de rues pour permettre aux commerçants et restaurateurs de mieux travailler. Kanyaman profite de tous les coins de rues.