Des sans-abri enfermés dehors par grand froid à Strasbourg

Le silence et le froid. À la nuit tombée, le thermomètre frôle les -10 °C à Strasbourg. Pour ceux qui vivent dans la rue, les conditions sont particulièrement difficiles, mais certains n'ont pas d'autres choix. "C'est vrai, il fait plus froid que d'habitude. Mais on n'a pas le choix, il faut survivre. On a beaucoup de couvertures et de sacs de couchage", dit l'un d'entre eux. Face à la situation, des jeunes comme Isme Sow et Emmanuel Asare ont décidé d'apporter leur aide. Depuis quelques jours, ils sillonnent la ville avec des repas chauds.